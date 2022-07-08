Kırşehirli Yurttaştan Akaryakıt Tepkisi: "Anahtarı Tayyip Ağama Verseniz, Bir Arabamız Var, Ona da Binemiyoruz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kırşehir'in Kaman ilçesinde sohbet ettiği bir yurttaş, akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi. Arabasının anahtarını çıkaran yurttaş, "Anahtarı külliyeye götürseniz de hediye etseniz. Tayyip ağama verseniz. Bir arabamız var, ona da binemiyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen hafta perşembe günü parti programı kapsamında Kırşehir'in Kaman ilçesine gitti. Babacan'ın ziyaretine ilişkin görüntüler, bugün basınla paylaşıldı. Babacan, burada yurttaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

"AVRUPA'DAN GELİYORUM. BU PAHALILIK NEDİR"

Yapılan maaş zamlarını "Önce kepçeyle, enflasyonla alıyorlar. Sonra arkasından kaşıkla bir şeyler veriyorlar" sözleriyle değerlendiren Babacan, bir yurttaşın "Ne zaman düzelir" sorusunu "İş başına geldiğimizde altı ayda kriz ortamı rahatlar. Normalleşir. İki senede de enflasyon tek haneye düşer" diye yanıtladı.

Babacan, yurttaşın "Cumhurbaşkanı'na verdik verdik, ne hale getirdi bizi" sözlerine ise "Artık yoruldu. Müsait bir yerde indireceğiz. Devam edeceğiz" diye karşılık verdi.

Babacan kendisine "Avrupa'dan geliyorum. Bu pahalılık nedir başkanım?" diye soran vatandaşa "Sana da mı pahalı geliyor? 'Euroyu bozdurunca ucuz oluyor' diyorlar. Bir kilo peynir 80 lira" dedi. Yurttaş ise "Bizim için ucuz. Bu insanlara yazık, günah" diye konuştu.

VATANDAŞIN AKARYAKIT TEPKİSİ: "ANAHTARI KÜLLİYE'YE HEDİYE ETSENİZ"

Akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren bir yurttaşın da Babacan'dan ilginç bir isteği vardı. Arabasının anahtarını çıkartan vatandaş "Anahtarı külliyeye götürseniz de hediye etseniz. Tayyip ağama verseniz. Bir arabamız var, ona da binemiyoruz" dedi.

"ÇALIŞAN, ÜRETEN ZARAR EDİYOR"

Ayrıca Kaman'da pazar ziyaretinde de bulunan Babacan, kendisine "Ben üretim yapıyorum. Benim elimden tutulması lazım" diyen üreticiye "Devlet şu anda 'Sen hiç çalışma. Üretim yapma. Sermayen varsa Kur Korumalı Mevduat hesabına yatır, yan gel yat' diyor. Şu anda hükümetin teşviki bu yönde. Türkiye'de çalışan, üreten zarar ediyor" diye karşılık verdi.

"HÜKÜMET EKONOMİYİ YÖNETEMİYOR"

Bir pazarcı da durumunu "Bizim maliyetlerimizin yükseldi. Antalya'dan bedava mal yüklüyorum, arabam 15 bin lira yakıyor. Sadece mazot. İşçiliği saymıyorum" diye anlattı.

Babacan, bunun üzerine "Mazot, dolar arttığı için arttı. Lastik, yağ arttı. Taşıma fiyatı artınca bütün burası artıyor. Bu hükümet ekonomiyi yönetemiyor" dedi.

ANKA / Güncel