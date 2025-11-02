Haberler

Kırşehirli Firari Hükümlü Ankara'da Yakalandı

Kırşehir'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.G, Ankara'da yapılan ortak operasyonla yakalandı. Hükümlü, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan aranıyordu.

Kırşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda firari A.G'nin kısa süre önce Ankara'ya gittiği tespit edildi.

Kırşehir ve Ankara ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandığı ikamette yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

A.G'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel


