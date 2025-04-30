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Kırşehirli Dağcılar Demirli Kale Tepe'ye Tırmandı

Kırşehirli Dağcılar Demirli Kale Tepe'ye Tırmandı
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Kırşehirli dağcılar, yoğun sağanak altında 1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'ye tırmanış gerçekleştirdi. Zirvede Türk bayrağını açan dağcılar, ardından doğa yürüyüşü yaptı.

Kırşehirli dağcılar, Kaman ilçesinde yer alan 1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'ye tırmanış düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin 2025 yılı planlı faaliyetleri kapsamında kentteki 4 dağcı, yoğun sağanak altında1823 metre yüksekliğindeki Demirli Kale Tepe'nin zirve noktasına güçlükle ulaştı.

Zirvede Türk bayrağını açan dağcılar, daha sonra yaklaşık 1,5 saat süren doğa yürüyüşüne başladı.

Tırmanışlarını başarıyla tamamlayan dağcılar, Kale Tepe bölgesindeki farklı güzergahların keşiflerini sürdürdü.

Kırşehir İl Temsilciliği yetkilileri, faaliyetlerin bölge doğasının tanıtımına katkı sunduğunu, aynı zamanda doğa için farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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