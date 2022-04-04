Kırşehir Yeni Kuyular İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı - Haberler

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Kırşehir Yeni Kuyular İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir Yeni Kuyular İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar tamamlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir Yeni Kuyular İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kırşehir Yeni Kuyular İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, günlük arıtma kapasitesi 21 bin 600 metreküp olacak tesis ile Kırşehir halkına arıtılmış ve yaşamsal olarak en kaliteli su verilmesinin planlandığını ifade etti.

Kırşehir Yeni Kuyular İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"İş kapsamında paket arıtma, idari bina, jeneratör binası, dekantör binası, membran binası, havalandırma binası, fosseptik yapısı, teknik galeri, bekçi binası, tesis giriş kapısı, tesis çevre duvarı ve tel çit imalatları, elektrik, tesisat, scada haberleşme sistemi, peyzaj işleri kapsamında tesis içi yollar, otomatik sulama sistemi, ağaç teminleri ve dikimi tamamlanmıştır."?????

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kırşehir, su, Güncel, Haberler

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