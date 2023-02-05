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Kırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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Kırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Kırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli olacağını vurgulayan Vali Buhara, "Sevgili öğrenciler okulunuza kavuşmak için bir gün daha bekleyeceksiniz. Meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kent genelinde yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre gece başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı ilimiz genelinde tüm okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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