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Kırşehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

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Kırşehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi Kırşehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kırşehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Kudüs Destek Platformu organizesinde Ahi Evran Külliyesi'nden Cacabey Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte, İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşe Kırşehirliler, Filistin ve Türk bayrakları ile katıldı. Platform adına konuşan Nurullah Taha Erbaşı, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söyledi. İsrail'in Gazze'ye hasta, yaşlı, çocuk dinlemeden bomba yağdırdığını belirten Erbaşı, "2 aylık süreçte 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinli şehit edildi. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde" dedi.

Yüzlerce kişinin destek verdiği yürüyüş, Filistin'de saldırılarda hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından sona erdi. Yürüyüşe AK Parti İl Başkanlığı ve MÜSİAD Kırşehir Şubesi de destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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