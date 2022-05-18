Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara görevine başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara görevine başladı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamlığı görevinden Kırşehir Valiliğine atanan Hüdayar Mete Buhara, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamlığı görevinden Kırşehir Valiliğine atanan Hüdayar Mete Buhara, görevine başladı.

Kırşehir Valisi Buhara'yı valilik binası girişinde il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri karşıladı.

Polis Tören Birliğini selamladıktan Valilik Toplantı Salonu'na geçen Buhara, sıcak karşılama, yakın ilgi ve alakaya teşekkür etti.

Yardımlaşmayı, paylaşmayı ve insanlığın huzur içinde yaşamasını esas alan Ahiliğin merkezi, fikirleriyle Türk kültür ve medeniyetinin hamurunu yoğuran, hoşgörünün, sevginin, bilimin ve Türk dilinin öncülerine ev sahipliği yapan ozanlar diyarı Kırşehir'e vali olarak atanmaktan onur duyduğunu vurgulayan Buhara, kenti yakından tanıyarak var olan potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye gayret göstereceklerini söyledi.

Kırşehir'in her alanda kalkınmasını devam ettirmesi için çalışacağını vurgulayan Buhara, "Sayın milletvekillerimizin destekleri, kamu ve özel sektör kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, muhtarlarımız, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz ve değerli basınımızın katkıları ile toplumumuzun tüm kesimleriyle birlikte ortak bir sinerji ortaya çıkartarak, Kırşehir'in bugününe ve yarınlarına hep birlikte katkı vereceğiz." dedi.

Vali Buhara, bugüne kadar kente hizmet eden tüm valilere de teşekkür etti.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Hizb-i İslami Partisi, Mete Buhara, Kırşehir, Çankaya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title