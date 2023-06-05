Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Dünya Çevre Günü'nde öğrencilerle buluştu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle buluştu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve beraberindeki öğrenciler Vali Buhara'yı ziyaret etti.

Kurum çalışmaları ve Dünya Çevre Günü etkinlikleri hakkında bilgi veren Gençtürk, bu seneki etkinliklerde "Doğayı Korumak Elimizde" sloganıyla, toplumda çevre bilincini artırmanın amaçlandığını belirtti.

Prof. Dr. Erol Güngör İlkokulu 4. sınıf çevre gönüllüsü öğrenciler de Vali Buhara'ya çam fidanları hediye etti.

Ziyarette konuşan Vali Buhara, Dünya Çevre Günü'nün toplumsal farkındalığın ve çevre bilincinin artmasına katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.