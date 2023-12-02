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Kırşehir Valisi Engellilere Destek Mesajı Yayımladı

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik destek mesajı yayımladı. Buhara, engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara mesajında, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birisinin, o ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik sağladığı imkanlar olduğunu belirtti.

Engellilere yönelik altyapı, sosyal, kültürel, eğitim, iş, sağlık, barınma ve destek hizmetleri gibi kamusal hizmetlerin yaygınlığının önemini vurgulayan Buhara, engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin medeni bir toplum olmanın zarureti olduğunu kaydetti.

Buhara, "İnsanı merkez alan, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden ve insanı 'Yaratılmışların en şereflisi' olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizi mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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