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Kırşehir Valisi Demiryürek, Mucur'da incelemelerde bulundu

Kırşehir Valisi Demiryürek, Mucur'da incelemelerde bulundu
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Mucur'da yatırımları inceledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Mucur'da yatırımları inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek, Mucur Hükümet Konağı'nda Kaymakam Emre Yeşilbaş'tan devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ardından Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları öğrenen Demiryürek, projeleri değerlendirdi.

Demiryürek, ilçede yapımı devam eden 112 İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi ile Toplum Sağlığı Merkezi inşaatlarında, altyapı çalışmaları devam eden Mucur OSB'de ve Mucur Millet Bahçesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

Vali Demiryürek, Mucurlu Şehit Polis Memuru Güllühan Mert'in ailesini de ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Murat Sefa Demiryürek Yerel Haberler Politika Güncel Mucur

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