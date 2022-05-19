Kırşehir Valisi Buhara, şehit ailesi ve bir gaziyi ziyaret etti - Haberler

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Kırşehir Valisi Buhara, şehit ailesi ve bir gaziyi ziyaret etti

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir Valisi Buhara, şehit ailesi ve bir gaziyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamlığı görevinden Kırşehir Valiliğine atanan Hüdayar Mete Buhara, kentte ilk olarak şehit ailesi ve bir gaziyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankaya Kaymakamlığı görevinden Kırşehir Valiliğine atanan Hüdayar Mete Buhara, kentte ilk olarak şehit ailesi ve bir gaziyi ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhara, şehit polis memuru Buket Keleş'in ailesine ziyarette bulundu.

Şehit babası Hamdi Keleş ve annesi Güler Keleş ile bir süre sohbet ederek başsağlığı dileklerinde bulunan Buhara, gazilik mertebesine ulaşan sözleşmeli piyade er Ceylan Şahin ile de evinde görüştü.

Vali Buhara, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin unutulmaz kahramanlar olarak milletin gönlünde daima yer aldığını ve her zaman şükranla anılacaklarını ifade etti.

Şehitlerin emaneti ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını anımsatan Buhara, kendilerine kapılarının her zaman açık olduğunu da aktardı.

AA / Serkan Güner - Güncel

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