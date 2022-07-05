Kırşehir Valisi Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulamasına katıldı Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulaması kapsamında traktör römorklarına reflektör taktı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulaması kapsamında traktör römorklarına reflektör taktı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Karahıdır köyünde düzenlenen etkinlikti, reflektörlerin özellikle gece saatlerinde traktörlerin görünürlüğünü arttırarak trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol üstlendiğini vurguladı. Buhara, traktörlerin daha güvenli kullanımını sağlayıp trafik kazalarını en aza indirmeyi amaçlayan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesini önemsediklerini belirtti. Vali Buhara, etkinliğin ardından çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, köy muhtarı ile çiftçiler katıldı. Öte yandan, 2021 yılı verilerine göre kentte 12 bin 897 kayıtlı traktör bulunduğu belirtildi. AA / Serkan Güner - Güncel Mete Buhara Jandarma Kırşehir Güncel Haberler

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