Kırşehir Valisi Buhara, köylerde üreticilerle buluştu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkeze bağlı Yeşilli ve Hirfanlı köylerindeki üreticilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara, Yeşilli'de KOP Kalkınma Ajansı desteği ile oluşturulan üzüm üretim alanında çiftçilerle görüştü, bilgi aldı.

Hirfanlı köyündeki barajda bulunan alabalık üretim tesislerini de ziyaret eden Buhara, kafeslerdeki üretim süreciyle ilgili istişarelerde bulundu.

Vali Buhara, daha sonra Hirfanlı Barajı kıyısındaki Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu.

Ziyaretlerinin ardından konuşan Buhara, "İlimizin var olan bağcılık kültürünü destekleyerek örnek bağcılık tesislerinin oluşturulması için hep birlikte çalışacağız. Hirfanlı Barajı avlak sahalarımızdaki kafeslerde üreticilerimiz yıllık 2500 ton alabalık üretimi gerçekleştiriyor. Ülkemizin dört bir yanından ilimize gelen misafirlerimizin bulunduğu Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle sohbet ettik. Gençlerimizi mutlu ve keyifli görmekten biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.