Kırşehir Valisi Buhara, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde incelemede bulundu - Haberler

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Kırşehir Valisi Buhara, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde incelemede bulundu

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir Valisi Buhara, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde incelemede bulundu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerini ziyaret etti.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Buhara, Çiçekdağı Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Rabia Naçar'dan brifing aldı. İlçe meydanında vatandaşlarla buluşan Buhara, esnafa hayırlı işler diledi.

Akçakent ilçesine geçen Buhara, Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu'ndan bilgi aldı, esnafı ziyaret etti.

Vali Buhara, ilçe programları dönüşünde bölgedeki manevi önderlerden Mahsenli Ali Efendi'nin türbesinin de bulunduğu Mahsenli köyünü ziyaret etti. Köydeki vatandaşlarla görüşen Buhara, çiftçi ve köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Çiçekdağı Kırşehir Akçakent Hisarcık Güncel Haberler

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