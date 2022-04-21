Kırşehir Valisi Akın muhtarların taleplerini dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Valisi Akın muhtarların taleplerini dinledi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir Valisi Akın muhtarların taleplerini dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Özbağ beldesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Özbağ beldesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özbağ beldesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla valilik binasında toplantı yapan Akın, muhtarların seçildikleri bölgelerin ve burada yaşayan vatandaşların sorunlarını ilgili mercilere ileterek önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Mahalle ve köylerin sorunlarını daha yakından takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere muhtarlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bugün toplantımızda Özbağ beldemizin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik. Özbağ beldemiz şehrimiz ile bütünleşmiş yeni yerleşim alanlarının yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca, kasabamızda sebze ve meyve yetiştiriciliği gelişmiş durumda. Bugünkü görüşmemizde muhtarlarımızın talep ve sorunlarını dinleyecek, imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmaya gayret edeceğiz."

Muhtarların talep ve sorunlarını dile getirdiği toplantıya bazı kurum müdürleri de katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

İbrahim Akın, Kırşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title