Kırşehir Valisi Akın 'Bayramınız kemerli olsun' kampanyasıyla sürücüleri uyardı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında kara yolunda emniyet kemeri denetimi yaparak sürücülere uyarıda bulundu.

Ankara-Kayseri kara yolundaki Ortaköy Kavşağı'nda bulunan polis uygulama merkezine gelen Vali Akın, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını anlatan Vali Akın, sürücüleri, özellikle uzun yolda emniyet kemeri takmaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda ikaz etti.

Vali Akın ve polis ekipleri, sürücülere uygulamayla ilgili broşür dağıttı, çocuklara hediyeler verdi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Akın, bugün itibarıyla Ramazan Bayramı tatilinin başladığını ve kara yollarındaki trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

Trafik ekiplerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını ve denetimlerini sürdüreceğini vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Emniyet kemerinin son derece önemli olduğunu, can kaybını önemli oranda azalttığını biliyoruz. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda emniyet kemeriyle ilgili çok sayıda uygulama ve denetim gerçekleştirdik. Bakanlığımızın belirlediği 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla bu bayramda da denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz."

Denetim etkinliğine Kırşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Yaltı diğer yetkililer ve polis ekipleri katıldı.