Kırşehir Valisi Akın, mesai yapan kamu personeli ile bayramlaştı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Akın, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Çuğun Jandarma Komutanlığındaki çalışanların bayramını kutladı.

Vali Akın, "İlimizde vatandaşlarımızın bayram boyunca hiçbir sorunla karşılaşmaması için gereken tedbirler alındı. Halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için bayramı çalışarak geçiren personele moral vermek amacıyla 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ettik. Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için görev yapan personele kolaylık diliyor, tüm personelimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Akın'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen de eşlik etti.