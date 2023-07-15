Kırşehir Valisi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Buhara, mesajında 15 Temmuz'da yaşanan olayları hatırlatarak, milletin birlik ve beraberlik içinde darbe girişimine karşı durduğunu vurguladı. Ayrıca Kırşehir Belediye Başkanı, AK Parti Kırşehir İl Başkanı, KESOB Başkanı ve MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı da aynı konuda mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara, mesajında, 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını belirtti.

Milletin gözbebeği ve iftihar kaynağı Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup bir grup hainin, darbe girişiminde bulunarak devlet yönetimini ele geçirmeye çalıştığını anımsatan Vali Buhara, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletimiz sokaklara, meydanlara akın etmiş, egemenliğine, özgürlüğüne ve demokratik değerlerine el uzatmak isteyen hainlere geçit vermemiştir. Milletimiz her zaman hür ve bağımsız yaşayacağını, yılmadan, yorulmadan yoluna devam edeceğini bir kez daha göstermiştir. Devletimize, bayrağımıza ve mukaddes değerlerimize kast edenler, karşılarında her daim birlik ve beraberlik içerisinde milli ve manevi değerleri ile bir bütün olmuş Türk milletini bulacaklardır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi destanı yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yad ediyor, şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, kahraman gazilerimizi de saygı ile anıyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.