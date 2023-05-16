Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekili arazilerde inceleme yaptı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ekili tarla ve arazilerde saha kontrolü yaptıkları bildirildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ekili tarla ve arazilerde saha kontrolü yaptıkları bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mucur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı personellerin "Entegre Mücadele" çalışmaları kapsamında patates güvesi uyarıcılarını patates üretimi yapılan tarlalara astığı, hububat ve aspir ekili tarlalarda ise hastalık kontrolleri yaptığı belirtildi.

Kaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de KOP projesi kapsamındaki seraları gezerek ve ekim yapan çiftçilerle görüşerek yeni sezon ve ekili arazilerdeki zararlı maddelere karşı uyarılarda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, İl Müdürü Duran Seçen'in Akpınar İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleriyle Himmetuşağı ve Büyükabdiuşağı köylerinde üreticiler ile bir araya geldiği, bölgedeki tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında incelemelerde bulundukları kaydedildi.