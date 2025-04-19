Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, 196 şehit için mevlit programı düzenledi

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Şehitler Haftası kapsamında 196 şehit için mevlit programı düzenledi.

Dernek binasında yapılan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilere de şifa diledi.

Şehitler Haftası dolayısıyla şehit aileleri ve yakınlarının katılımıyla mevlit programı düzenlediklerini dile getiren Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, binlerce yıldır nice kahramanın kanıyla yoğrulmuş, her karışı şehitlerimizin fedakarlığıyla vatan olmuştur. Şehitlerimiz, bu milletin gönlünde ölümsüzleşmiş kahramanlardır. Onlar sadece şehit değil, aynı zamanda yüreği vatan sevgisiyle dolu birer evlat, birer eş, birer baba, birer kardeştir. Onların yokluğu, elbette her bir ailemizin yüreğinde derin bir sızı, tarifsiz bir acı bırakmıştır. Ancak biliyoruz ki şehitlik en yüce makamdır ve onların bıraktığı bu kutsal miras, bizlere güç ve onur vermektedir."

Yapılan duanın ardından şehit ailelerine mevlit şekeri ikram edildi.

Programa, şehit yakınları ve gaziler, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.