Kırşehir Seçim Sonuçları Açıklandı: Hangi Parti Kazandı?

Kırşehir'de yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Kırşehir Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı kazandı? Oy oranları ve dağılımı ne? Detaylar haberimizde.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Kırşehir sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Kırşehir hangi parti kazandı, 1. oldu? Kırşehir seçim sonuçları açıklandı mı? Kırşehir Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Kırşehir seçimi kim kazandı?

14 MAYIS KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan %54,11

Kemal Kılıçdaroğlu %38,8

Sinan Oğan %6,69

Muharrem İnce %0,39

28 Mayıs seçim sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

KIRŞEHİR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Kırşehir seçim sonuçları YSK verilerine göre açıklanacak ve vatandaşların bilgisine sunulacak. Veriler tüm kaynaklardan takip edilirken haberler.com sayfaları da seçim takibi için en güvenilir kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Sizler de güvenli ve hızlı seçim sonuç takibi için haberler.com seçim sayfasına TIKLAYABİLİRSİNİZ .