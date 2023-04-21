Kırşehir protokolü, mesai yapan kamu personeli ile bayramlaştı

Kırşehir Vali Vekili Zikri Şahin ve protokol üyeleri 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Kırşehir Vali Vekili Zikri Şahin ve protokol üyeleri 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden il protokolü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Çuğun Jandarma Komutanlığındaki çalışanların bayramını kutladı.

İl protokolü, Fatma Bacı Sevgi Evleri'nde devletin koruması altındaki çocukların ve huzurevinde kalan büyüklerin bayramını kutladı.

Vali Vekili Şahin, "Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz. Bugün de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Hemşerilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için görev yapan tüm personelimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Vekili Şahin'e bayramlaşma ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen de eşlik etti.