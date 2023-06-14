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Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

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Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına deprem ve yangın gibi afetlere karşı eğitim ve tatbikat programı düzenlendi. Personellere afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları anlatıldı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem ve yangınlara karşı eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirildi.

Kurum binasında çalışanlara yönelik düzenlenen tatbikatının ardından, afet farkındalığı eğitimi verildi.

Personellere, afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları anlatıldı.

Eğitimin ardından kurum çalışanlarına yönelik deprem anı uygulaması ve bina tahliyesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

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