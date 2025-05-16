Kırşehir Müftülüğü, şehit annelerini ağırladı

Kırşehir Müftülüğü, şehit annelerini ağırladı
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Kırşehir Müftülüğü Hatice Hatun Kız Kur'an Kursu, şehit annelerini ağırladı.

Kırşehir Müftülüğü Hatice Hatun Kız Kur'an Kursu, şehit annelerini ağırladı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan ve şehit anneleri, düzenlenen programda buluştu.

Programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, müftülüğün düzenlediği güzel programda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Şehit anneleriyle her zaman yan yana gelerek, talep ve görüşlerini aldıklarını anımsatan Demiryürek, onlara sağlıklı, huzurlu ve güzel ömürler diledi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin ise şehitlerin, ahiretteki yüksek makamlarına değinerek, onların Allah'ın nimetleri içinde huzur bulacaklarını, evlatlarını vatan için feda eden şehit annelerinin, korku ve kederden uzak olacaklarını belirtti.

Program kapsamında şehit annelerine hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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