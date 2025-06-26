Kırşehir Merkezli Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon

Kırşehir Merkezli Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis çetesine üye 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapıldı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uzun süre teknik ve fiziki takibe alınan adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurt dışı bağlantıları olan ve kısa süre önce kente geldiği belirlenen E.A.L. ile Z.Y.U, B.G. ve A.U. yakalandı.

Çete üyeleri olduğu öne sürülen K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri ve Sivas'tan gelen şüphelilerin, Kırşehir'deki çete üyesiyle bir araya geldikleri ve yasa dışı bahis faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
İBB soruşturmasında itirafçı olan İSTAÇ Başkanından 'gayriresmi işler için ajans kuruldu' iddiası

İtirafçı olan İSTAÇ Başkanından kritik iddia! İfadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de Uğurcan'ı İstanbul'a getirdi
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı

Paranın üzerine yazılan not, sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş: Bu kız bize yakışmaz

Hamile Oya'yı annesinin sarf ettiği cümle sonrası vurmuş
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.