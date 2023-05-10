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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kırşehir merkezli 3 ilde, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırşehir merkezli 3 ilde, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün finans yapılanması ile örgüt üyelerine maddi destekte bulunanların deşifre edilmesine yönelik Kırşehir, Ankara ve İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ö, İ.E.Ö, S.V.Ö, M.F.K, A.B.A, S.S.K, M.S.E, H.S, H.T. ve M.İ.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, cezaevinde tutuklu bulunan veya mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 avro, 11 bin 865 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.İ.Ö, İ.E.Ö, H.S, M.Ö. ve H.T, hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler emniyette ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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