Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kırşehir, Hatay ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Muvazzaf askerlerden K.C. Hakkari'de, M.G. Hatay'da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ile G.A. Kırşehir'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Abdullah Yıldız - Güncel Kırşehir Hakkari Güncel Haberler

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