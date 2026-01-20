Haberler

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, şüphelilerin zararlı yazılım kullanarak 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. İki zanlı tutuklandı.

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli hırsızlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kırşehir'de bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışmayı genişleten ekipler, benzer yöntemlerle farklı illerde yüzlerce kişinin dolandırıldığını belirledi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Adana ve Mersin'de 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 masaüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılar T.Y. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, müştekilerin cep telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek, kendilerine ait hesaplara toplam 3 milyon 115 bin 617 lira para transferi yaptıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı