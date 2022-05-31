Kırşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı - Haberler

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, köylere hizmet götürürken bütçeyi en etkili ve verimli şekilde kullanacaklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Toplantısı'na katılan Buhara, muhtarların taleplerini dinledi.

Buhara, vatandaşların seçilmiş temsilcileri olan muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini vurgulayarak, şehirlerin hızlı bir şekilde geliştiğini, köylerin de bu değişimi yakalaması açısından kaynakları, imkanlar ölçüsünde hizmete çevireceklerini ifade etti.

Köylere hizmet götürürken bütçeyi en etkili ve en verimli şekilde kullanacaklarını dile getiren Buhara, "Çalışmalarımızı köylülerimizin desteğini alarak yürüteceğiz. Süreç içerisinde köylerimizi tek tek gezerek göreceğim. Toplumun tüm kesiminin katılımıyla ileriye yönelik yapacağımız yolculukta muhtarlarımızın gayretlerini ve desteklerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçimlerde ise encümen üyeliklerine meclis üyeleri Murat Yüksel ve Bayram Altuntaş ile Yukarı Homurlu köyü muhtarı İbrahim Öztürk ve Sıdıklıküçükoba köyü muhtarı İdris Karakuş, plan ve bütçe komisyonu üyeliklerine meclis üyelerinden Hüseyin Güven ile Ömer Yaşar ile Akçaağıl Köyü muhtarı Osman Güçlü, Güzler köyü muhtarı Ramazan Seyfi ve Dulkadirli Köyü muhtarı Sıddık Ateş seçildi.