Kırşehir Kızılay Şubesi Yaz Kur'an Kurslarına Ziyaret

Kırşehir'de Kızılay Şubesi kadın yöneticileri yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklara hediyeler dağıtıldı ve ikramlarda bulunuldu. Kızılay ekibi, çocuklara paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlattı ve başarı diledi. Kızılay'ın tanıtımı yapılarak öğrenciler Kızılay gönüllüsü olmaya davet edildi.