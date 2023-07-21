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Kırşehir Kızılay Şubesi Yaz Kur'an Kurslarına Ziyaret

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Kırşehir'de Kızılay Şubesi kadın yöneticileri yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklara hediyeler dağıtıldı ve ikramlarda bulunuldu. Kızılay ekibi, çocuklara paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlattı ve başarı diledi. Kızılay'ın tanıtımı yapılarak öğrenciler Kızılay gönüllüsü olmaya davet edildi.

Kırşehir'de Kızılay Şubesi kadın yöneticileri yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Kırşehir Kızılay Şubesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hicret Camii'ni ziyaret eden ekip, çocuklara hediye dağıtarak, ikramlarda bulundu.

Küçük kursiyerleri sevindiren Kızılay ekibi, çocuklara paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatarak, eğitimlerinde başarı diledi.

Ziyaretleri değerlendiren Kırşehir Kızılay Kadın Başkanı Prof. Dr. Nur Çetin, Türk Kızılay'ın da tanıtımı yapılarak, öğrencilerin de ileride Kızılay gönüllüsü olmaya davet edildiğini anlattı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Kırşehir Kızılay Güncel Haberler

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