Kırşehir Jandarması'ndan 36 Bin Çiftçiye Yangın Uyarısı

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, tarım alanlarında yangın riskine karşı 36 bin çiftçiyi SMS ile uyardı. Üreticilere yangın öncesi alacakları önlemler hatırlatıldı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, gönderdiği Sms'le 36 bin çiftçiyi yangınlara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Ekili arazilerde meydana gelen yangın ihbarlarına yönelik üretici ve çiftçilerin uyarılması için çalışma başlatıldı.

Vatandaşın can ve mal kaybına uğramaması için farkındalık oluşturmayı amaçlayan komutanlık, yaklaşık 36 bin üretici ve çiftçiye toplu SMS gönderdi.

Toplu SMS mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Hasat devam etmekte olup ekili arazi içinde ve yakınlarında vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramaması için balya, saman üreticisi, biçerdöver operatörü, buğday taşıyan araç şoförlerinin araçlarında olası yangınlara karşı dolu yangın söndürme tüpü taşımaları, bölgede hayvan otlatan çoban ve sürü sahipleri ile vatandaşlar tarafından sigara içilmemesi ve yangına karşı hassas olunması önem arz etmektedir. Yangını fark ettiğinizde derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi veriniz. 'Anız yakma, geleceğini karartma."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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