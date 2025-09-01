Kırşehir Jandarması, 14 Köyde Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Yaptı

Kırşehir Jandarması, 14 Köyde Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Yaptı
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 14 köyde farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, telefon dolandırıcılığı ve sahte kimliklerle dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ekipler, toplum destekli ve önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında kent merkezine bağlı köyleri ziyaret etti.

Bu kapsamda 14 köye giden ekipler, telefon dolandırıcılığı başta olmak üzere, kendisini jandarma, polis, hakim, savcı gibi tanıtanlara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Yaşanmış örnek olaylar üzerinden özellikle dolandırıcılık olaylarına karşı hassas olunmasını isteyen ekipler, bankacılık ve ödeme sistemleri dolandırıcılığı hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
