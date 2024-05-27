Üye Girişi
Haberler

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Personeli Kentteki Müzeleri Gezdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel, kentte bulunan müzeleri ziyaret ederek tarihi ve kültürel yapısını inceledi. Kırşehir Müzesi ve Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ni gezen personel, eserleri yakından inceledi.

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığında görevli personel kentteki müzeleri gezdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açılamaya göre, jandarma personeli kentteki müzeleri ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel yapısını inceledi.

İlk olarak Kırşehir Müzesi'ni gezen yaklaşık 100 personel, ardından Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi.

Ziyaretlerde, Müze Müdürlüğü ekiplerince jandarma personeline bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahi Evran Jandarma Kırşehir Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title