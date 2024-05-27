Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Personeli Kentteki Müzeleri Gezdi
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel, kentte bulunan müzeleri ziyaret ederek tarihi ve kültürel yapısını inceledi. Kırşehir Müzesi ve Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ni gezen personel, eserleri yakından inceledi.
Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığında görevli personel kentteki müzeleri gezdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açılamaya göre, jandarma personeli kentteki müzeleri ziyaret ederek kentin tarihi ve kültürel yapısını inceledi.
İlk olarak Kırşehir Müzesi'ni gezen yaklaşık 100 personel, ardından Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi.
Ziyaretlerde, Müze Müdürlüğü ekiplerince jandarma personeline bilgilendirme yapıldı.