Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığındaki toplantı, GAMER Şehit Mahmut Polat toplantı salonunda yapıldı.

Burada konuşan Demiryürek, ülkenin deprem bölgesinde yer aldığını, son zamanlarda da deprem ve sel gibi doğal afetlerle karşılaştıklarını bildirdi.

Ülkede yaşanan afetlerden tecrübeler edinildiğine değinen Demiryürek, afetlerle etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla tüm ekiplerle çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Konuşmanın ardından İl AFAD Müdürü Uğur Olgun, Kırşehir afet müdahale ve yerel düzey 23 afet grupları operasyon planı hakkında sunum yaptı.