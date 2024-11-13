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Kırşehir Hastanesinde KBRN ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kırşehir Hastanesinde KBRN ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, AFAD, UMKE, itfaiye ve diğer ekipler, olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı müdahale ve tahliye senaryolarını başarıyla gerçekleştirdi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde AFAD, UMKE, AKUB, itfaiye ve İHH ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryoya göre yaşanan olaya müdahale edildiği belirtildi.

Ekiplerin, güvenlik koridoru oluşturduktan sonra kurumdaki personel ve vatandaşları tahliye ettiği aktarılan açıklamada, hastanede mahsur kalan vatandaşların ise kısa sürede itfaiye ve UMKE ekiplerince çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tatbikat ile paydaş kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek, afet ve acil durumları yönetebilme imkan ve kabiliyetini artırmak amaçlanmaktadır. İlimizde afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan eğitim ve tatbikatlarımız ile tüm kurum ve kuruluşların olası afet ve acil durumlarda sürece dahil edilmesi ve ekiplerin olumsuzluklara müdahale kapasitelerinin test edilmesi ve oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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