Kırşehir haberleri | Kırşehir'de iş yerinin önündeki boşluğa düşen kadın ağır yaralandı Kırşehir haberi... Kırşehir'de bir işyerinin önündeki boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı. Kırşehir'de bir işyerinin önündeki boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı. Yenice Mahallesi Berberler Sokağı'nda Fatma B. (62), bir iş yerinin önünden geçtiği sırada bastığı, bodrum katın havalandırma boşluğunun üzerine konulan tahta parçasının kırılması sonucu aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, buradaki ilk müdahalenin ardından Fatma B'yi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kırşehir Belediyesi ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda düzenleme çalışması yaptı. Güncel AA / Abdullah Yıldız Kırşehir Güncel Haberler

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