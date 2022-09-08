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Kırşehir haberleri | Kırşehir'de başvuru yapan tüm üniversite öğrencileri yurtlara yerleştirildi

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Kırşehir haberleri | Kırşehir'de başvuru yapan tüm üniversite öğrencileri yurtlara yerleştirildi

Kırşehir haberleri... Kırşehir'de başvuru yapan tüm üniversite öğrencilerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Kırşehir'de başvuru yapan tüm üniversite öğrencilerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 41 ilde ikinci yerleştirmeye gerek kalmadan öğrencilerin yurt taleplerinin karşılandığını duyurduğu ifade edilerek, bu iller arasında Kırşehir'in de bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, 7 binin üzerinde öğrencinin, Kırşehir'de bakanlığa bağlı 9 yurda yerleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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