Kırşehir haberleri | Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri düzenlendi

Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında halk konseri gerçekleştirildi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserin ilk bölümünde yerel sanatçılar, İç Anadolu Bölgesi ve Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

Daha sonra sahne alan sanatçı Emel Taşçıoğlu, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın "Şirin Kırşehir", "Zahidem", "Gönül Dağı", "Yalan Dünya", "Kırşehir'in Gülleri" gibi sevilen eserleriyle Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'ye ait türküleri okudu.

Meydanı dolduran vatandaşlar, alkışlarıyla türkülere eşlik ederek cep telefonlarına kaydetti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, konserin ardından Taşçıoğlu'na hediye takdim etti,

Burada konuşan Öztürk, sanatçının Kırşehirli olduğunu belirterek, güzel bir performans sergilediğini söyledi.

Ahilik Haftası'nın Kırşehir merkezli olarak Türkiye genelinde kutlandığını belirten Öztürk, "Bugün başlayan kutlamalar, Kırşehir'de bir hafta sürecek. Ahilik sadece benim meselem değil, bütün Kırşehirlilerin meselesi. Onun için Ahiliğe sahip çıkın. Bizleri yalnız bırakmayın. Çok büyük emekler veriyoruz. Cumartesi günü buraya sayın Cumhurbaşkanımızın gelme ihtimali var. Gelirse güzel bir ağırlama yapacağız." dedi.