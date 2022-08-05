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Kırşehir haberleri... Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası hazırlıkları sürüyor

Kırşehir haberleri... Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası hazırlıkları sürüyor

Kırşehir haberleri... Kırşehir'de 35'incisi gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Kırşehir'de 35'incisi gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında düzenlenen toplantıda, 35. Ahilik Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası'nın, Kırşehir'in bütün dinamikleri ile en güzel ve en anlamlı şekilde icra edileceğini ifade etti.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'nın planlama ile ilgili sunum yapmasının ardından, ilgili kurum ve kuruluşların, görüş ve önerileri alındı.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, ilgili daire müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Ahilik Haftası Mete Buhara Neşet Ertaş Kırşehir Güncel Haberler

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