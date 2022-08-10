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Kırşehir haberleri... İYİ Parti, Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıttı

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Kırşehir haberleri... İYİ Parti, Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıttı

Gelen Kırşehir haberlerine göre Kırşehir'de İYİ Parti teşkilatları tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kırşehir'de İYİ Parti teşkilatları tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle İl ve Merkez İlçe Başkanlıklarınca Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırda gerçekleştirilen aşure ikramına Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış katıldı.

Etkinliğe katılanlar, aşure dağıttıkları vatandaşlarla sohbet de etti.

AA / Serkan Güner - Güncel

Selahattin Ekicioğlu İYİ Parti Hisarcık Kırşehir Güncel Haberler

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