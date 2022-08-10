Kırşehir haberleri... İYİ Parti, Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıttı Gelen Kırşehir haberlerine göre Kırşehir'de İYİ Parti teşkilatları tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Kırşehir'de İYİ Parti teşkilatları tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Muharrem ayı nedeniyle İl ve Merkez İlçe Başkanlıklarınca Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırda gerçekleştirilen aşure ikramına Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış katıldı. Etkinliğe katılanlar, aşure dağıttıkları vatandaşlarla sohbet de etti. Güncel AA / Serkan Güner Selahattin Ekicioğlu İYİ Parti Hisarcık Kırşehir Güncel Haberler

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