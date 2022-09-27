Kırşehir haberi! Kırşehir'de polis ekipleri siber suçlara karşı vatandaşları bilgilendirdi Güncel Haberler Kırşehir habere göre Kırşehir'de polis ekipleri, siber suçlar konusunda vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. Kırşehir'de polis ekipleri, siber suçlar konusunda vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cacabey Meydanı ile Ankara, Terme ve Lise caddelerinde bilgilendirme çalışması yaptı. Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, internet alışverişlerinde hesap bilgilerinin güvenliği, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve oltalama tuzağı gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi. Dağıtılan broşürlerde, "Güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmayın. Kişisel bilgilerinizi tanımadığınız kişilerle paylaşmayın." şeklinde uyarılar yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

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