Kırşehir haberi! Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanını darbettiği iddia edilen il yöneticisi görevinden istifa etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir haberi! Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanını darbettiği iddia edilen il yöneticisi görevinden istifa etti

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir haberi! Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanını darbettiği iddia edilen il yöneticisi görevinden istifa etti

Kırşehir gündem haberine göre CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan'ın, üye kayıt standında kendisini darbettiğini öne sürerek hakkında polise şikayette bulunduğu il sekreteri Hüseyin Çakmak görevinden istifa etti.

CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan'ın, üye kayıt standında kendisini darbettiğini öne sürerek hakkında polise şikayette bulunduğu il sekreteri Hüseyin Çakmak görevinden istifa etti.

Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, il sekreterliği görevinden istifa ettiğini belirterek, dilekçesini CHP İl Yönetim Kuruluna sunduğunu ifade etti.

Yönetim kurulundan ve partisinden istifa etmediğini vurgulayan Çakmak, "Ben 1978 yılından beri partimdeyim. Sadece, il sekreterliği görevimden istifa ettiğimi belirten dilekçemi yönetime sundum. O gün üye kayıt standında bir darp olayı yaşanmadı. Aramızda tartışma oldu ama ben darbetmedim." dedi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Aydoğan gençlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title