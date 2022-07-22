Kırşehir haberi! Kırşehir'de CHP gençlik kolları başkanını darbettiği iddia edilen il yöneticisi görevinden istifa etti

CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan'ın, üye kayıt standında kendisini darbettiğini öne sürerek hakkında polise şikayette bulunduğu il sekreteri Hüseyin Çakmak görevinden istifa etti.

Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, il sekreterliği görevinden istifa ettiğini belirterek, dilekçesini CHP İl Yönetim Kuruluna sunduğunu ifade etti.

Yönetim kurulundan ve partisinden istifa etmediğini vurgulayan Çakmak, "Ben 1978 yılından beri partimdeyim. Sadece, il sekreterliği görevimden istifa ettiğimi belirten dilekçemi yönetime sundum. O gün üye kayıt standında bir darp olayı yaşanmadı. Aramızda tartışma oldu ama ben darbetmedim." dedi.