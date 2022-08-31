Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir haberi! Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

Güncel Haberler

Kırşehir haberi! Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

Kırşehir gündem haberi... Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden ( Afad ) yapılan açıklamaya göre, 2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı etkinlikleri kapsamında planlanan eğitim programlarına devam edildi.

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında çalışanlara yönelik düzenlenen afet farkındalığı eğitiminde, afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından kurum çalışanlarına yönelik deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Güncel

İklim Değişikliği Kırşehir AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title