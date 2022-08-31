Kırşehir haberi! Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi Güncel Haberler Kırşehir gündem haberi... Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden ( Afad ) yapılan açıklamaya göre, 2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı etkinlikleri kapsamında planlanan eğitim programlarına devam edildi. Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında çalışanlara yönelik düzenlenen afet farkındalığı eğitiminde, afetlerle ilgili alınacak tedbirler, acil durumlarda bina tahliyesi, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği, barınma ve toplanma alanları, deprem, sel, çığ, heyelan, yangın ve AFAD gönüllülük sistemi konuları hakkında bilgi verildi. Eğitimin ardından kurum çalışanlarına yönelik deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız İklim Değişikliği Kırşehir AFAD Güncel Haberler

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