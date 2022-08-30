Kırşehir haberi! Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi Güncel Haberler Kırşehir bölgesinden gelen habere göre Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Askerlik Şubesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar evlerinin balkonlarından sevgi gösterisinde bulundu. Yürüyüş, meydandaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Yürüyüşe, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla çok sayıda kişi katıldı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Milletvekili Kırşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırşehir haberi! Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.