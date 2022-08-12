Kırşehir haber! Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı Kırşehir haber: Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı. Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırda gerçekleştirilen aşure ikramına Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Meydana kazanlarla getirilen ve protokol üyelerince binlerce vatandaşa dağıtılan aşure kısa sürede tükendi. KESOB Başkanı Öztürk, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi. Vali Buhara ve protokol, aşure dağıttıkları vatandaşlarla sohbet etti. Güncel AA / Serkan Güner Milletvekili Mete Buhara Kırşehir Güncel Haberler

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