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Kırşehir haber! Kırşehir'de üniversite yurtları ve barınma tedbirleri değerlendirildi

Kırşehir haber! Kırşehir'de üniversite yurtları ve barınma tedbirleri değerlendirildi

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Kırşehir haberler... Kırşehir'de, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler görüşüldü.

Kırşehir'de, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler görüşüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fatma Bacı Kız Öğrenci Yurdu Salonu'nda Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.

Vali Buhara, tamamlanma aşamasına gelen TOBB Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Buhara, Kırşehir'de üniversite okuyacak öğrencilerin barınma ve yurt sorunu yaşamaması için gereken tüm önlemleri titizlikle aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Mete Buhara Fatma Bacı Kırşehir Güncel Haberler

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