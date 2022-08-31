Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir haber... Kırşehir'de sahte içki operasyonu

Güncel Haberler

Kırşehir haber... Kırşehir'de sahte içki operasyonu

Kırşehir yerel gündem haberine göre Kırşehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalat ve satışına yönelik kent merkezinde operasyon başlattı.

Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 24 litre sahte içki, 5 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan R.C, S.C. ve B.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title