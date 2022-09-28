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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesinde seyir halinde olan Y.Ş'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Culha'ya (57) çarptı. Yaralanan Culha, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Culha, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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