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Kırşehir gündem: Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi

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Kırşehir gündem: Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında okçuluk turnuvası düzenlendi

Kırşehir haberi: Kırşehir'de, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik Geleneksel Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Kırşehir'de, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik Geleneksel Okçuluk Turnuvası gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ile Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğindeki turnuva için Ahi Evran Külliyesi'nde açılış programı düzenlendi.

Program kapsamındaki kabza töreni sonrasında Ahi Stadyumu'nda müsabakalara geçildi.

Törene, Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçiler Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, daire müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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