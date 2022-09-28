Kırşehir gündem haberleri | Kırşehir Valisi Buhara Akpınar ilçesinde bağ bozumuna katıldı Güncel Haberler Kırşehir gündem haberi... Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akpınar ilçesinde bağ bozumu etkinliğine katılarak pekmez kaynattı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Akpınar ilçesinde bağ bozumu etkinliğine katılarak pekmez kaynattı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpınar ilçesine bağlı Pekmezci köyüne misafir olan Buhara, köy sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Köyün bağ bozumu etkinliğine katılan Vali Buhara, bağdan üzüm keserek köy sakinleriyle pekmez kaynattı. Buhara, burada yaptığı konuşmada, köy ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirterek "Bağ bozumunun bereketli olmasını diliyor, köylülerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Mete Buhara Kırşehir Güncel Haberler

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